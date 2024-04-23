В Госдуме пригрозили Британии, напомнив о крупнейшей нехватке вооружения Журавлев: Британию ждет провал при конфликте с РФ из-за нехватки вооружения

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Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Челленджер 2

Арсеналы Великобритании опустели на фоне гиперактивной помощи Украине, поэтому возможное столкновение с Россией приведет Соединенное Королевство к краху, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев для NEWS.ru. По его словам, от величия Британии «не останется и следа».

Премьер Сунак говорит о том, что необходимо перевести оборонную промышленность в военный режим. Я предложил бы его правительству определиться: если Великобритания и в самом деле собирается ввести против нас полноценную войну, от ее величия совсем скоро не останется и следа, — отметил депутат.

При этом министр обороны Великобритании Грант Шэппс подчеркивал, что гордится поставками Украине танков и дальнобойных ракет первыми среди других союзников киевских властей, напомнил Журавлев. В то же время британские военные жалуются на нехватку вооружений и неспособность защитить государство при таком раскладе, уточнил собеседник издания.

Гиперзвуковой «Кинжал» до Лондона летит всего несколько минут, а средства ПВО королевские вооруженные силы, как сами признались, неосмотрительно отправили в Киев. А если бы и были, то против нашего «Кинжал» они бесполезны, — обратил внимание зампред комитета Госдумы.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность Соединенного Королевства переводится в военный режим. По его словам, на Украину будут поставлять вооружение как минимум на текущем уровне до тех пор, пока это будет необходимо.