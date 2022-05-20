Если в Латвии начнут сносить советские памятники, утратит свою силу договор о выводе российских войск из страны, заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик в пресс-центре НСН. По его словам, памятник советским воинам в парке Победы, как и другие монументы, это история великой победы.
Я бы хотел напомнить латвийским политикам, что у нас есть договор от 1994 года, в котором одним из условий вывода российских войск с территории Латвии являлась сохранность наших памятников. <...> У нас нет никаких обязательств об отсутствии российских войск на территории Латвии, если начинается снос памятников. Хотите сносить? Понимайте риски. Специальная военная операция идёт, и никто не говорил, где и когда она закончится, — сказал Белик.
Он добавил, что Запад пытается настроить Латвию против России.
Рижская дума 13 мая одобрила снос памятника советским воинам в парке Победы. В ближайшее время должны начаться подготовительные работы по демонтажу монумента.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захaрова увидела в этом основания для вопроса о материальной компенсации от Латвии. Послу Латвии Марису Риекстиньшу, вызванному в ведомство, сообщили, что российская сторона считает нарушением обязательств одностороннее прекращение республикой действия 13-й статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.