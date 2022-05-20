Андрей Кузнецов

В Госдуме пригрозили Латвии войсками из-за сноса советского памятника Депутат Белик: если в Латвии начнут сносить советские памятники, утратит свою силу договор о выводе войск РФ из страны

20 мая 2022 в 12:29

Полицейское оцепление вокруг памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков / Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press