В Госдуме предупредили россиян о последствиях неформальной занятости Депутат Бессараб: неформальная занятость грозит россиянам проблемами с пенсией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Неформальная занятость может привести к серьезным проблемам с пенсией, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, работа без официального трудоустройства лишает граждан доступа к трудовому стажу и больничным. Она отметила, что те, кто получал серые зарплаты в 1990-е годы, уже ощутили последствия в виде сниженных пенсионных накоплений.

Фактически работник неформальной занятостью наказывает себя самостоятельно, потому что не имеет возможности получить во время больничного соответствующую помощь от государства. Он не имеет возможности формировать свои пенсионные права, зарабатывать индивидуальные пенсионные коэффициенты и трудовой стаж в период своей трудовой деятельности. И сегодня те, кто в 1990-е годы работал в неформальном секторе экономики, получал серые зарплаты, уже почувствовали разницу в пенсионных накоплениях. А это влияет в том числе на уровень пенсионного обеспечения в старости, — пояснила Бессараб.

Она подчеркнула, что государство активно борется с неофициальной занятостью, применяя жесткие санкции к работодателям, включая штрафы и уголовную ответственность. Также депутат добавила, что налоговые органы могут выявлять серые зарплаты по косвенным признакам, например, по несоответствию уровня доходов в отрасли.

Что касается работодателей, они наказываются сурово, вплоть до дисквалификации работодателя, должностного лица. На какой-то период времени им запрещено занимать соответствующие должности. Это может быть и уголовная ответственность. Сегодня государство обладает серьезными инструментами для проверки таких неформально занятых. К примеру, если налоговый орган видит, что в структуре, например отраслевой, заработная плата у всех организаций примерно на одном уровне, а какие-то несколько организаций существенно отличаются, значит, она фактически выплачивается частично в конвертах. Это очень легко отследить сегодня, — резюмировала Бессараб.

Ранее ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что пенсию можно увеличить при продолжении трудовой деятельности. Вторым способом, по его словам, является временный отказ от выплат. Он пояснил, что в таком случае пенсия не будет начисляться, но при ее возобновлении она будет выплачиваться в повышенном размере.