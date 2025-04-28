Пенсию можно увеличить при продолжении трудовой деятельности, заявил РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Вторым способом, по его словам, является временный отказ от выплат. В таком случае пенсия не будет начисляться, но при ее возобновлении она будет выплачиваться в повышенном размере.