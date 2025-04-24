Названа сумма, на которую вырастут пенсии военных в октябре Экономист Швец: средний размер пенсий военных вырастет на 1,9 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний размер пенсий военных с 1 октября 2025 года увеличится на 1,9 тысячи рублей, заявила NEWS.ru доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. На начало этого года показатель был равен 43 тысячам рублей, напомнила она. Таким образом, осенью средний размер военных пенсий достигнет почти 45 тысяч.

Средний размер пенсий военнослужащих на начало 2025 года составляет 43 тысячи рублей. Индексация на 4,5% обеспечит прибавку к пенсии в среднем 1,9 тысячи рублей, — сказала Иванова-Швец.

Эксперт напомнила, что выплаты отставным военным индексируют по иной схеме и в другие сроки, нежели обычные страховые. Зачастую и размер повышения также отличается от индексаций страховых пенсий, подчеркнула она.

Иванова-Швец допустила, что индексацию в размере 4,5% могут пересмотреть в сторону увеличения. Все будет зависеть от состояния бюджета и уровня инфляции, добавила она.

Как заявила ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб, с 1 октября 2025 года в России вырастут пенсии военным и бывшим служащим силовых структур. По ее словам, выплаты увеличат на 4,5%, однако их размер уточнят к октябрю. Депутат назвала рост пенсий «шагом, соответствующим повышению уровня денежного довольствия».