Россиянам раскрыли два способа увеличить пенсию Профессор Виноградов: выплата увеличится при выходе на пенсию на 10 лет позже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут увеличить пенсию, если выйдут на заслуженный отдых позже установленного срока, заявил агентству ПРАЙМ декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. По его словам, есть еще один способ — принять участие в программе долгосрочных сбережений.

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза, отметил Виноградов. А в программе с долгосрочными сбережениями необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором. Кроме того, пенсионные баллы можно докупить, обратившись в Социальный фонд, подчеркнул специалист.

Государство готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана и страхует внесенные средства, — констатировал профессор.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсий военных с 1 октября 2025 года увеличится на 1,9 тысячи рублей. Доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец напомнила, что на начало этого года показатель был равен 43 тысячам рублей. Таким образом, осенью средний размер военных пенсий достигнет почти 45 тысяч. При этом выплаты отставным военным индексируют по иной схеме и в другие сроки, нежели обычные страховые.

До этого представитель ЛДПР, вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов сообщил, что в Госдуме готовятся представить обновленный законопроект о выплате 13-й пенсии. В настоящее время документ активно дорабатывается. Депутат выразил надежду, что законопроект получит поддержку правительства.