В Госдуме предложили закрывать счета и магазины иноагентов Депутат Госдумы Луговой предложил закрывать счета и магазины иноагентов в России

Фото: Budrul Chukrut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы от ЛДПР и замглавы думского комитета по безопасности Андрей Луговой предложил закрывать счета и магазины иноагентов в России, сообщает РИА Новости. Он отметил, что некоторые бренды, принадлежащие гражданам в статусе иноагента, работают в стране до сих пор и продолжают «с блеском доить» потребителя.

До тех пор, пока мы не закроем финансовое окно возможностей для иноагентов и прочих русофобов, они так и будут зарабатывать на России и в России. Я уже предлагал арестовывать их счета, закрыть лавочки всевозможных бутиков, спа и так далее, — сообщил Луговой.

Ранее депутат предложил конфисковать замок в деревне Грязь, принадлежащий артистам Максиму Галкину и Алле Пугачевой, и заселить туда беженцев из Донбасса. По его мнению, это станет наказанием за «предательство» Галкина. Луговой также отнес его к числу «приживальцев», которые живут там, где пахнет деньгами, при этом не любят Россию и не понимают, «что вообще происходит». Кроме того, он высказал мнение, что прокуратура должна проверить обстоятельства получения богатства некоторыми артистами, актерами и певцами, которые высказались против проведения СВО.