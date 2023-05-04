В Госдуме предложили ввести новые государственные праздники Депутат Лантратова предложила увековечить даты ключевых побед российской армии в ходе СВО

Фото: РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ выступает перед жителями Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию

Каждую победу российской армии в ходе специальной военной операции на Украине необходимо сделать частью современной истории, считает депутат Госдумы Станислав Наумов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он высказал мнение, что некоторым событиям можно придать статус государственных праздников или просто памятных дат.

Это касается не только побед на передовой, но и трудовых подвигов в тылу. Поэтому давайте сейчас накапливать такие события, давайте готовиться к тому, чтобы в следующем году их отмечать, — заявил парламентарий.

Его коллеги – депутат Джамаладин Гасанов и первый зампредседателя парламентского комитета по просвещению Яна Лантратова – также выразили уверенность, что в календарь праздников должны войти даты таких знаменательных событий СВО, как освобождение Мариуполя, Соледара, Артемовска и других крупных городов. При этом такие решения обязательно требуется согласовать с народом.

Эти важные победы наших войск над противником создали условия для организации референдума по присоединению новых территорий к России, — подчеркнула Лантратова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предложила сделать день одесской трагедии 2 мая 2014 года официальным памятным днем в России.