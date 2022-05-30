В Госдуме предложили реформировать ЕГЭ Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Лантратова призвала к реформе ЕГЭ

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С предложением провести реформу единого государственного экзамена выступила в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она подчеркнула, что отменить ЕГЭ не получится сразу, но его можно реформировать постепенно. По мнению парламентария, в экзамен требуется внести более творческие задания.

Сделать больше устных, творческих заданий, демонстрирующих, насколько ученики эрудированы, грамотны, интеллектуально одарены. И, конечно, самый лучший вариант — добиться того, чтобы выбор ЕГЭ стал добровольным, а не обязательным, как сейчас, — заявила депутат.

По мнению парламентария, сейчас ЕГЭ нельзя назвать совершенным. Экзамен, по ее словам, оценивает не знания и навыки выпускников, а их «уровень подготовки к однотипным заданиям». Лантратова отметила, что школьники не всегда понимают, что они пишут, и автоматически повторяют то, что зазубрили.

Новый председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ранее допустил, что после отказа от Болонской системы образования пошагово будет ликвидирован ЕГЭ. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин незадолго до этого сообщил, что Госдума скоро рассмотрит выход России из Болонской системы.