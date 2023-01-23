В Госдуме предложили предоставлять отпуск одной из категорий срочников Депутат Сухарев предложил предоставлять десятидневный отпуск срочникам с детьми до 7 лет

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять десятидневный отпуск солдатам-срочникам, у которых есть ребенок младше семи лет. Парламентарий считает, что такая мера необходима для поддержки семей, сообщает RT со ссылкой на копию его письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения нового обстоятельства — наличия ребенка в возрасте до семи лет, для предоставления десятидневного отпуска в течение периода срочной службы военнослужащего, — говорится в обращении.

Депутат напомнил, что сейчас по закону молодые люди могут получить право на отсрочку от призыва на военную службу в случае, если самостоятельно воспитывают ребенка без матери, воспитывают ребёнка-инвалида в возрасте до трех лет, имеют двух и более детей или ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель. При этом, как отметил Сухарев, для граждан, имеющих ребенка и супругу, отсрочка не предусмотрена.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны предложил увеличить минимальный возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а максимальный — с 27 до 30 лет. Также он призвал довести численность солдат до 1,5 млн человек, а призывникам позволить заключать контракт с первого дня службы. Президент Владимир Путин поддержал эти инициативы. О том, чего ждать призывникам, писал NEWS.ru.