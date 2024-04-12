В Госдуме предложили поменять формат Олимпиады Депутат Журова: Олимпийские игры нужно проводить без флагов и гимнов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпиада должна быть соревнованием спортсменов, а не стран, поэтому проводить ее лучше без флагов и гимнов, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Как отметила она в беседе с Lenta.ru, Олимпиаду нужно проводить согласно хартии.

У меня есть предложение к Международному олимпийскому комитету (МОК): проводить игры согласно хартии, чтобы они были состязаниями спортсменов, а не стран. И тогда Олимпиада станет мощным, серьезным форумом, где спортсмены будут выступать без флагов, в индивидуальном порядке. Состязаться будут лучшие из лучших, — объяснила Журова.

Депутат уточнила, что тогда Олимпиада станет мощным коммерческим мероприятием, где появится много спонсоров. Кроме того, это помогло бы вывести на новый уровень некоторые виды спорта, например футбол и хоккей, которые в ходе Олимпиады почти никто не смотрит. Журова добавила, что с флагами можно будет приезжать на Игры дружбы.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и лично его глава Томас Бах боятся Игр дружбы, так как они мешают полной изоляции России. Депутат отметил, что МОК называют эти соревнования политической игрой.