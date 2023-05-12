В Госдуме предложили конфисковывать автомобили у стритрейсеров Депутат ГД Колунов предложил увеличить штрафы и конфисковывать автомобили у стритрейсеров

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Следует ужесточить наказание для любителей уличных гонок, так как существующие сейчас законодательные инструменты не решают проблему, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. В беседе с «360» парламентарий отметил, что необходимо увеличить штрафы и конфисковывать автомобили у стритрейсеров.

Возможно, те законодательные инструменты, которые сейчас существуют, не работают должным образом. <...> Необходимо увеличить штрафы — с 10–30 тысяч до сумм в миллионах и сотнях тысяч либо с конфискацией транспортного средства, — уточнил депутат.

По словам Колунова, штрафы до 30 тысяч и возможность лишиться водительских прав не являются преградой для владельцев дорогих автомобилей. Парламентарий пояснил, что это является смертельно опасным занятием не только для участников, но для пешеходов и других водителей. Депутат также предложил ввести уголовную ответственность за организацию и участие в уличных гонках. Он считает, что такая мера обезопасит людей.

Бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин ранее погиб в результате ДТП на Минском шоссе в Подмосковье. Уточняется, что в месте, где произошла авария, часто собираются участники «Клуба 500», как называют обладателей машин мощностью свыше 500 лошадиных сил.