В Госдуме попросили ФСБ проверить Российский футбольный союз Депутат Кузнецов: РФС создает условия для подрыва конституционного строя из-за отказа включать в чемпионат России команды из Крыма

Фото: Российский футбольный союз

Представитель Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) Дмитрий Кузнецов (партия «Справедливая Россия — За правду») обратился к директору Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову с просьбой проверить деятельность Российского футбольного союза. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении NEWS.ru, депутат упрекнул РФС в нежелании принимать в состав высших футбольных лиг команды из Крыма. По его мнению, организация таким образом «отступает от свободного и добровольного волеизъявления народа России», а также создает условия для подрыва конституционного строя, безопасности и целостности государства.

РФС отступает от свободного и добровольного волеизъявления народов Крыма, а также в целом от волеизъявления многонационального народа Российской Федерации, чем создает условия для подрыва конституционного строя, безопасности и целостности государства, разжигая розни, квалифицирующиеся уголовным законодательством Российской Федерации, — указано в обращении.

30 августа Кузнецов обратился к Министерству спорта с предложением принять кадровые решения и изменить принципы работы РФС в связи с непатриотической политикой руководства организации. Кроме того, депутат попросил Следственный комитет проверить деятельность РФС.

Поводом для обращения парламентария послужила негативная реакция болельщиков на внедрение Fan ID, официальный ответ «Газпром Арены» о выступлении перед матчем за Суперкубок группы «Би-2», участники которой не поддерживают спецоперацию на Украине, а также отказ РФС включать в чемпионат России команды из Крыма. По мнению Кузнецова, действия РФС угрожают общественному согласию и носят признаки враждебного иностранного влияния.