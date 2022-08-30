В Госдуме обвинили РФС в отсутствии патриотизма и обратились в СК В Госдуме обвинили РФС в отсутствии патриотизма и обратились в СК из-за Fan ID и концерта «Би-2»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Представитель Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД ) Дмитрий Кузнецов (партия «Справедливая Россия — За правду») обратился к Министерству спорта РФ с предложением принять кадровые решения и изменить принципы работы Российского футбольного союза (РФС). Кроме того, парламентарий от лица ГРАД обратился в СК РФ с просьбой проверить РФС на соответствие его решений российскому законодательству, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Поводом послужили обращения болельщиков по внедрению Fan ID, официальный ответ «Газпром Арены» о концерте «Би-2» на Суперкубке, а также отказ включить крымские команды в чемпионат России. ГРАД счел действия РФС угрожающими общественному согласию и носящими признаки враждебного иностранного влияния.

Их (паспорта болельщика) ввели по требованию западных ассоциаций, которые уже исключили Россию. При этом все данные наших болельщиков доступны зарубежным структурам. Наша цель — общественное согласие. Наша задача — убеждать чиновников слышать и учитывать мнение гражданского общества, — говорится в заявлении Кузнецова.

Закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня. Фанаты большинства клубов России решили бойкотировать матчи в связи с этим законом, и посещаемость матчей значительно упала. В связи с этим клубы лиги хотят провести консультации с депутатами Госдумы и попросить их о смягчении закона в части получения документа отдельными категориями граждан России, в частности людьми старше 60 лет и детьми.