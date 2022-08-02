Клубы Российской премьер-лиги попросят Госдуму смягчить закон о Fan ID

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российские футбольные клубы намерены обратиться в Госдуму с просьбой смягчить закон о паспорте болельщика — Fan ID. При этом речь не идет о полной отмене закона, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) хотят провести консультации с депутатами Государственной думы и попросить их о смягчении закона в части получения документа отдельными категориями граждан России — в частности, детьми и людьми старше 60 лет.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня. Фанаты большинства клубов РФ заявили о бойкоте матчей в связи с этим законом. В новом сезоне посещаемость матчей значительно упала из-за закона.

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что недовольство болельщиков — не повод отменять закон.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин жестко раскритиковал систему Fan ID. Он выразил сомнения в том, что она вообще нужна в футболе.