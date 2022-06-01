В России вступил в силу закон о Fan ID

Вручение паспорта болельщика / Фото Сергей Киселев/АГН «Москва»

С 1 июня в России начинает действовать закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года. Оформить Fan ID можно будет на портале «Госуслуг».

Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника или иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.

Автором законопроекта выступило правительство РФ. При принятии законопроекта учитывался опыт, накопленный при проведении в России ЧМ-2018 и Кубка конференций — 2017.

Ранее сообщалось, что фанаты 15 клубов РПЛ высказались против введения системы Fan ID и собираются бойкотировать матчи чемпионата России до полной отмены паспортов болельщиков. Фанаты грозненского «Ахмата» остались единственными, кто не выступил против Fan ID и не обозначил свою позицию по этому поводу.