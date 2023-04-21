В Госдуме пообещали не допустить вхождения Украины в НАТО Депутат ГД Ивлев пообещал не допустить вхождения Украины в НАТО

Фото: president.gov.ua

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Россия не допустит вступления Украины в НАТО, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев. По его словам, если Украина станет членом Североатлантического альянса, для России появится новый источник военной опасности. Это не в интересах страны, отметил он.

Для России вступление Украины в НАТО — это появление источника постоянной военной опасности. Россия не может такого позволить и не допустит, — сказал Ивлев.

Таким образом депутат отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно войдет в НАТО. Ивлев считает, что целью таких высказываний является эскалация военного конфликта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что недопущение Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей СВО. Он добавил, что членство Киева в Альянсе будет представлять серьезную угрозу безопасности России.

В свою очередь Столтенберг на встрече в Киеве заявил, что страны Альянса наращивают поставки самолетов, танков и другой бронетехники на Украину. Сумма затрат на военную помощь уже составила €150 млрд.