В Госдуме подыщут замену «инфоцыганам» Депутат ГД Ющенко пообещал поднять вопрос замены термина «инфоцыгане» после жалобы цыган Путину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко сообщил изданию «Подъем», что намерен поднять вопрос замены термина «инфоцыгане» на совещании с коллегами. Депутат назвал упоминание об этнической принадлежности в таком контексте недопустимым, заявив, что нужен определенный законодательный термин для такого рода мошенников в интернете, которые зарабатывают на продаже сомнительных курсов.

Есть смысл это рассмотреть. Должны быть рекомендации в Союзе журналистов, редакционная политика. Это можно при желании искоренить рекомендательными и законодательными действиями. Я солидарен и согласен, я максимально приложу усилия, как только будет возможно, с моей стороны это будет подниматься, — сказал Ющенко.

Ранее глава Национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой запретить использование термина «инфоцыгане» в интернете. Позже она уточнила, что не требует наказания, но пояснила, что такое выражение оскорбительно для всего этноса. Глава государства в свою очередь согласился с тем, что термин оскорбляет этническую группу. Путин в ответ на обращение Деметер пообещал, что власти постараются сделать все, чтобы не допускать ксенофобии.