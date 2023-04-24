В Госдуме поддержали идею запретить менять пол в паспорте Депутат ГД Останина поддержала идею запретить менять пол в паспорте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет смены пола в паспорте для россиян позволит сделать менее популярной тенденцию таким способом избегать призыва или мобилизации, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Комментируя ситуацию НСН, она отметила, что изменить ситуацию только при помощи закона о запрете пропаганды ЛГБТ не получится.

Сегодня от страха быть мобилизованными люди не только кинулись наперегонки за рубеж в страны СНГ. Те, кто остались здесь, не просто подумывают, они ринулись в медицинские организации, легко меняя пол и внося изменения в паспорт. <...> Одними только запретительными мерами, одним законом о запрете пропаганды ЛГБТ мы радикально ситуацию не изменим, — отметила парламентарий.

По словам депутата, в центре внимания СМИ до сих пор остаются те, кто поддерживают смену пола. Она заявила, что это плохая тенденция, когда «нетрадиционалы» воспринимаются как авторитетные лица. По мнению парламентария, на телевидении и в СМИ вместо этого должны чаще говорить об участниках специальной военной операции. Останина подчеркнула, что депутатам необходимо найти новые способы для воспитания традиционных ценностей и для того, чтобы «сказать молодежи, что такое хорошо и что такое плохо».

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко ранее рассказал, что ведомство готовит отмену возможности смены пола в российском паспорте и других документах. Это решение, по его словам, может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве.