В Госдуме ответили, почему ЕС может навсегда оставить визовые ограничения Депутат Вассерман: ЕС может никогда не снять визовые ограничения из-за русофобии

Европейский союз может не снять визовые ограничения в отношении россиян из-за русофобии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, отношения между Россией и Европой никогда не вернутся к прежнему уровню.

Теоретически не исключено, что ЕС отменит визовые ограничения после завершения СВО, поскольку без наших туристов очень многие страны изрядно пострадали. Но именно теоретически, поскольку есть такая немецкая поговорка: «Из любого свинства можно извлечь кусочек ветчины». Так вот, мастеров, научившихся выкраивать ветчину из русофобии, не много, а очень много. И вряд ли Евросоюз смирится с тем, что после поражения Украины россияне будут вновь массово путешествовать по Европе, — высказался Вассерман.

Он отметил, что сотрудничество России со странами Евросоюза теперь будет значительно осложнено. Тем временем, по словам Вассермана, вопрос безопасности российских туристов остается на повестке дня. Депутат подчеркнул, что заявление об отмене ограничений действительно отражает желания значительной части ЕС, однако это вовсе не гарантирует их реализацию.

Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен снять визовые ограничения для россиян только после завершения конфликта на Украине. Такие сроки были обозначены в рамках обсуждения будущей политики отношений объединения с РФ.