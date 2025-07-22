Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 19:20

В Госдуме ответили на призыв Польши уезжать из России

Депутат Толмачев: полякам безопаснее находиться в России, чем россиянам в Польше

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Граждане Польши в России не подвергают себя никакой опасности, в отличие от россиян на недружественной земле, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Так он отреагировал на обращение польского МИДа к своим гражданам с призывом покинуть РФ.

В польских городах неоднократно нападали на машины с российскими номерами и на наших соотечественников. Не секрет, что не первое поколение реваншистов в Польше мечтает о некой мести в международном масштабе, — подчеркнул он.

Толмачев напомнил, что в этом списке, кроме России, еще Германия, Украина и Белоруссия. При этом сами же руководители польского государства часто демонстрируют агрессию в отношении Москвы. Достаточно вспомнить умершего 22 июля экс-командующий сухопутных войск Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, который обещал уничтожить Калининград.

Как считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, призыв Польши к своим гражданам покинуть Россию является истерией и нагнетанием ситуации. По его словам, в РФ нет никакой угрозы для польских граждан.

Польша
Госдума
МИД
Александр Толмачев
Валерия Доброва
В. Доброва
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайский тренер оценила победу над россиянками на ЧМ
Тренер вспомнил, как на рекордсменом Даниловым «угорали» в начале карьеры
В Сети показали пострадавшую от наводнения трассу «Формулы-1»
Показывал порно с мамой: педофил учил падчерицу целоваться и мастурбировать
Без миллионов, зато с квартирой? Что известно о новом суде Ларисы Долиной
Патриарх Кирилл сел за руль КамАЗа
Мать предлагала незнакомцу изнасиловать ее семимесячную дочь за деньги
Бедуинов натравили на военные базы РФ в Сирии? Что известно
Военэксперт раскрыл, чем Сырский опасен для России
Московский ТЦ не прошел испытание ливнем и «поплыл»
Трамп подписался под жутким планом Зеленского, мор элиты ВСУ: что дальше
Аналитик оценил угрозу Франции ввести новые жесткие санкции против России
Составлен список российских артистов, которые до сих пор дружат с Зеленским
Полицейские заинтересовались ритуальным скандалом с голым покойником
Стало известно, кто на самом деле оплатил лечение отца Сырского
«Лучшее решение в жизни»: женщина в 38 лет переехала в дом престарелых
Суд в Москве заочно арестовал Дудя
У возлюбленной Лепса нашли приданное на 3 млрд рублей
«Оказался эффективным»: критик высказалась о присвоении Богомолову звания
Трамп призвал Минюст расследовать фейк Обамы о вмешательстве РФ в выборы
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски
Общество

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.