В Госдуме ответили на призыв Польши уезжать из России Депутат Толмачев: полякам безопаснее находиться в России, чем россиянам в Польше

Граждане Польши в России не подвергают себя никакой опасности, в отличие от россиян на недружественной земле, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Так он отреагировал на обращение польского МИДа к своим гражданам с призывом покинуть РФ.

В польских городах неоднократно нападали на машины с российскими номерами и на наших соотечественников. Не секрет, что не первое поколение реваншистов в Польше мечтает о некой мести в международном масштабе, — подчеркнул он.

Толмачев напомнил, что в этом списке, кроме России, еще Германия, Украина и Белоруссия. При этом сами же руководители польского государства часто демонстрируют агрессию в отношении Москвы. Достаточно вспомнить умершего 22 июля экс-командующий сухопутных войск Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, который обещал уничтожить Калининград.

Как считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, призыв Польши к своим гражданам покинуть Россию является истерией и нагнетанием ситуации. По его словам, в РФ нет никакой угрозы для польских граждан.