В Госдуме отставку Джонсона назвали БорисExit Депутат Госдумы Каргинов назвал отставку Джонсона БорисExit

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов, комментируя в своем Telegram-канале уход премьера Великобритании Бориса Джонсона в отставку, назвал это БорисExit. Он добавил, что ожидает «развала системы европейских ценностей».

Настоящий БорисExit происходит в Британии на наших глазах. То, что политический лидер одной из лидирующих мировых держав подал в отставку, означает развал всей системы европейских ценностей, — написал Каргинов.

Он добавил, что ждет отставок представителей других стран Запада.

Накануне 50 британских чиновников покинули свои посты, в том числе ключевые фигуры в правительстве — глава Минфина Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Они заявили, что больше не могут оставаться верными Джонсону, так как избиратели «ожидают честности от своего правительства». Министры призвали премьера последовать их примеру.

7 июля Джонсон позвонил королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении покинуть свой пост.