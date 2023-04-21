В Госдуме отреагировали на применение Украиной химического оружия Депутат Новиков: мы должны сформировать прогрессивные силы по борьбе с неонацизмом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия должна сформировать прогрессивные силы по борьбе с неонацизмом, а также каналы коммуникации с западным обществом внутри стран, заявил NEWS.ru депутат Дмитрий Новиков. Так он отреагировал на информацию о применении ВСУ химоружия в Запорожье. Он отметил, что для этих целей в Минске находится делегация Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, где она участвует в антифашистом форуме.

Позиция Вашингтона и Евросоюза такова, что курс на поддержку Украины для них является фундаментальным. Любые фейки, порочащие Россию, будут широко тиражироваться. В ситуации с химоружием мы должны искать противоядие и находить каналы коммуникации с западным обществом внутри стран, чтобы сформировать прогрессивные силы по борьбе с неонацизмом. Сейчас делегация во главе с Зюгановым находится в Минске, где проходит съезд компартии Белоруссии, собравшей много иностранных гостей. Мы проводим большой антифашистский форум, чтобы донести нашу позицию, — сказал Новиков.

21 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные попытались применить против ВС РФ химическое оружие на запорожском направлении. По его словам, один из российских военнослужащих пострадал. Он добавил, что на случай повторного нападения на передовую доставлены комплекты химзащиты. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.