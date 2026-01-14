Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 18:25

В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины

Депутат Алтухов: Тимошенко вряд ли сможет стать президентом Украины

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Уголовное дело против главы фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко может мобилизовать ее электорат, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. Однако он предположил, что, скорее всего, ее образ не совпадает с реальными запросами украинского общества.

Обвинения против Тимошенко могут мобилизовать ее электорат, создавая образ «преследуемой властителями оппозиционерки». Но она уже проиграла в 2019 году Владимиру Зеленскому, так как ее образ «политика прошлой эпохи» не совпал с запросом на абсолютно новые лица. Ее риторика и стиль стали восприниматься частью общества как устаревшие, — сказал Алтухов.

По его словам, сегодня Тимошенко остается влиятельной, но поляризующей фигурой. Он считает, что новое дело может как помочь ей и консолидировать сторонников, так и навредить — углубить негативный имидж в глазах другой части общества.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Запад мог инициировать расследование НАБУ против Тимошенко с целью смены власти на Украине. По его мнению, это свидетельствует о приближении выборов в стране.

Юлия Тимошенко
уголовное дело
президенты
выборы
Сона Рустамова
С. Рустамова
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии оценили заявление Каллас о новых санкциях против России
Аферисты за три недели выманили у пенсионерки свыше 20 млн рублей
ЦБ представил проект о новой отчетности по мошенническим операциям
Молодая мама оказалась жертвой инцеста: в Тыве задержали отца-насильника
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.