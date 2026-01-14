В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины

Уголовное дело против главы фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко может мобилизовать ее электорат, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. Однако он предположил, что, скорее всего, ее образ не совпадает с реальными запросами украинского общества.

Обвинения против Тимошенко могут мобилизовать ее электорат, создавая образ «преследуемой властителями оппозиционерки». Но она уже проиграла в 2019 году Владимиру Зеленскому, так как ее образ «политика прошлой эпохи» не совпал с запросом на абсолютно новые лица. Ее риторика и стиль стали восприниматься частью общества как устаревшие, — сказал Алтухов.

По его словам, сегодня Тимошенко остается влиятельной, но поляризующей фигурой. Он считает, что новое дело может как помочь ей и консолидировать сторонников, так и навредить — углубить негативный имидж в глазах другой части общества.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Запад мог инициировать расследование НАБУ против Тимошенко с целью смены власти на Украине. По его мнению, это свидетельствует о приближении выборов в стране.