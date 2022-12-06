В Госдуме оценили отказ ВС Украины считать символику «Галичины» нацистской Депутат Белик: отказ Киева считать символику «Галичины» нацистской говорит об извращенной идеологии Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ Верховного суда Украины считать нацисткой символику дивизии СС «Галичина» показывает, какие плоды принесла извращенная идеология, пустившая корни в этой стране, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он добавил, что по той же причине киевский режим не видит ничего предосудительного в своих преступлениях.

Подобное надругательство над историей и попрание памяти предков, к сожалению, одна из основных линий украинской власти, поэтому такое решение Верховного суда лишь подтверждает, из какой «исторической правды» берет истоки неонацизм, который взращивается на Украине в течение многих лет, — заявил Белик.

По его словам, возвеличивание и оправдание тех, кто встал под одни знамена с нацистами в годы войны и зверствовал на оккупированных территориях — за гранью морали и здравого смыла. Парламентарий также выразил удивление тем, что страны, чье население пострадало от рук нацистов и коллаборационистов, оказывают помощь киевскому режиму.

Как Польша, на которой лежит отпечаток холокоста, мирится с совестью, поставляя оружие Киеву, где неонацизм поддерживается на государственном уровне? Видимо, жажда поддержки и одобрения США и преследование своих интересов затуманили разум настолько, что они предпочли «не замечать» того, что делают последователи нацистских палачей, — резюмировал Белик.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Верховный суд Украины не нашел принадлежности к нацизму в символике дивизии СС «Галичина». Отмечается, что уже несколько лет украинские политики игнорируют решения Нюрнбергского трибунала и все смелее чтят память членов СС, в частности дивизии «Галичина», сформированной из украинских добровольцев. Дивизия «Галичина» входила в состав войск СС, признанных решением Нюрнбергского трибунала преступной организацией.