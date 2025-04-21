В Госдуме оценили идею создания «Талибан Тура» для поездок в Афганистан Депутат Милонов заявил, что сам не против поехать в тур по Афганистану

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не против поехать в тур по Афганистану после того, как Верховный суд России снял запрет на деятельность «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). В разговоре с NEWS.ru он добавил, что решение о путешествии необходимо принимать с учетом рекомендаций МИД России.

В этом деле я бы отталкивался, конечно, от рекомендации Министерства иностранных дел, которое дает оценку потенциальной опасности для россиян посещения той или иной страны. На территории Афганистана действительно правящие политические силы «Талибан», но также есть и иные силы, которые не подконтрольны центральному правительству Афганистана. И вместе с тем, лично я, если мне предложили бы такую поездку, с удовольствием съездил бы в Афганистан, — сказал Милонов.

Он добавил, что Афганистан — не место, куда можно поехать ради развлечений. По словам Милонова, подобная поездка интересна ему с научной точки зрения. Депутат отметил, что россиянин может столкнуться со сложностями в стране из-за разных представлений о допустимых свободах и манерах.

Хотя я уверен, что при соблюдении определенных правил для некоторых людей может быть интересно поехать в Афганистан. Посмотреть, как там обустроена жизнь. Это древняя страна с интересными традициями, — добавил Милонов.

Ранее стало известно, что предприниматель Анатолий Аронов подал заявление о регистрации товарного знака «Талибан Тур». Компания будет организовывать для туристов поездки в Афганистан. Бизнесмен намерен отправлять в Кандагар группы от трех до пяти человек.