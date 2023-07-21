В Госдуме объяснили, у кого есть право на бесплатную землю Госдума приняла закон, позволяющий регионам бесплатно выделять землю работникам ряда профессий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла 21 июля закон, позволяющий региональным властям устанавливать перечень профессий, представители которых могут бесплатно получить земельные участки от государства или муниципалитета, сообщает «Парламентская газета». По мнению авторов документа, новые нормы привлекут квалифицированных работников в отдаленные районы. Например, участок могут выделить врачам, учителям, работникам культуры или представителям других профессий, пояснил на пленарном заседании Думы заместитель руководителя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш.

Например, это могут быть автомеханики, токари, пожарные и другие, — указал парламентарий.

Как пишет издание, согласно новому закону, земля предоставляется на срок не больше шести лет для строительства дома или ведения личного хозяйства. При этом если человек использует землю по назначению, то затем она становится его собственностью. Условием получения земли является работа в муниципальном образовании по специальности из перечня, который сформируют региональные власти.

Авторы закона уверены, что новые нормы сократят отток населения из небольших городов и деревень и будут способствовать их социально-экономическому развитию.

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