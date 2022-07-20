В Госдуме отказались признавать апартаменты жильем Депутат ГД Пахомов: апартаменты не будут приравнены к жилью

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Госдума не планирует менять правовой статус апартаментов, сообщил глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Он отметил, что апартаменты не будут приравнены к жилью и не подпадут под действие Жилищного кодекса. Пахомов добавил, что в Думе готовы рассмотреть возможность уменьшения налогов для этого вида недвижимости.

Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость. Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие ЖК, — сообщил Пахомов.

Ранее стало известно, что рабочая группа экспертного совета при правительстве предложила ввести льготную ипотеку на апартаменты. Член Гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что такая ипотека нужна застройщикам, а не гражданам. Если программу льготного кредитования расширят на апартаменты, их, возможно, начнут покупать, отметил он.

Апартаменты в России — это дома, в которых технически можно проживать, однако к ним нет требования по строительству сопутствующей социальной инфраструктуры, налоги на эту недвижимость приравнены к ставке налога для коммерческой недвижимости, по тем же ставкам происходит и расчет стоимости услуг ЖКХ, то есть проживание и обслуживание этих помещений обходится владельцу сильно дороже жилого. Одновременно стоимость квадратного метра апартаментов в Москве примерно на 15-20% ниже стоимости жилья того же класса в том же районе. При этом строящееся по механизму долевого строительства жилье в России по действующему законодательству подпадает под защитные механизмы 214-ФЗ и покупатели такого жилья могут рассчитывать на то, что оно будет достроено за счет Фонда дольщиков. Апартаменты же, как не являющиеся жилыми объектами, не попадают под этот случай и их покупатели при покупке по долевому финансированию несут все риски самостоятельно.