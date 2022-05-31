«Инициатива сомнительная»: риелтор оценил льготную ипотеку на апартаменты Риелтор Барсуков: льготная ипотека на апартаменты нужна застройщикам, а не гражданам

Строительство жилого дома / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Льготная ипотека на апартаменты, которую предложила рабочая группа экспертного совета при правительстве, нужна застройщикам, а не гражданам, сообщил член Гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с АБН. Если программу льготного кредитования расширят на апартаменты, их, возможно, начнут покупать, отметил он.

Застройщики стараются получить льготную ипотеку на апартаменты тоже, чтобы у них были хоть какие-то продажи. Поэтому с точки зрения рынка решение может отразиться конкретно на продажах именно апартаментов, которые, вероятно, начнут хоть как-то продаваться. <...> Инициатива сомнительная, но её могут поддержать, потому что государство любит застройщиков: они платят налоги и создают большое число рабочих мест, — сказал Барсуков.

Он добавил, что власти несколько лет не могут определиться с правовым статусом апартаментов. Кроме того, неясно, оценила ли рабочая группа уровень спроса на апартаменты, насколько их сегмент влияет на рынок в целом.

Барсуков допустил, что помощь действительно нужна, если компании массово банкротятся.

27 мая сообщалось, что российские банки готовятся к снижению ставки по ипотечным кредитам и вкладам. Такое решение они приняли после того, как Центробанк снизил ключевую ставку с 14% до 11%.