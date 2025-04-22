В Госдуме объяснили, почему в России наблюдаются проблемы с капремонтом Депутат Разворотнева: взносов во многих регионах РФ не хватает для капремонтов

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Взносов во многих регионах России не хватает для исполнения всех планов по капитальному ремонту, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, в таких случаях власти стараются найти выход из сложившейся ситуации и откладывают дорогостоящие работы.

Во многих регионах взносов [на капремонт] не хватает, чтобы реализовать все намеченные планы. И при этом ни субъекты, ни муниципалитеты софинансирование программ не осуществляют, хотя у них есть такое право. И, значит, стараются выкрутиться из этой ситуации. Например, ставят самые дешевые, простые работы на ближайший период, а самые дорогие — на более поздний. Или, например, в краткосрочной программе маленькое количество домов, а основная масса домов где-то в конце в надежде, что либо нас не будет, либо какие-то деньги найдутся, — сказала Разворотнева.

Она добавила, что из-за недостатка средств капремонт не всегда бывает качественным. Кроме того, по ее словам, сами программы капитального ремонта не всегда хорошо продуманы из-за отсутствия с 2013 года технического учета и инвентаризации домов.

У нас наконец согласовали поправки ко второму чтению, к закону о техучете, который лежит в Госдуме с седьмого созыва. То есть уже много-много лет не можем принять, вернуть эту программу. Минстрой также говорил о том, что сейчас будут меняться подходы к формированию тарифов за капремонт, там будет рассчитываться стоимость ремонта в каждом доме. То есть какие-то усилия предпринимаются. Нельзя сказать, что эту проблему никто не видит. Но все-таки в большей степени за это отвечают региональные власти. Мне кажется, тут может быть один-единственный выход — если не устанавливается экономический взнос, значит, должно быть не право, а обязанность региональных властей софинансировать из бюджета вот эти программы, — добавила Разворотнева.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что средства, которые жильцы вносят на капитальный ремонт, направляются исключительно на восстановление и замену конструкций и инженерных систем многоквартирных домов. По его словам, эти деньги идут на ремонт общедомового имущества: от крыш и фасадов до коммуникаций.