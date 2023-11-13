В Госдуме объяснили, почему иностранные лица выигрывают 93% судов Депутат Арефьев: иностранцы выигрывают в судах из-за 15-й статьи Конституции РФ

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Иностранцы выигрывают почти все экономические споры в российских судах благодаря неизменяемой 15-й статье Конституции РФ о верховенстве договора международного права, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, в России заключили очень много международных договоров.

Если это наши внутренние суды рассматривают, то получается так: мы в Конституции изменили одну статью, что у нас верховенство российских законов над международными. Но мы не заменили 15-ю статью, которая в неизменяемой части Конституции находится, а там эта статья говорит: если у нас рассматривается договор международного права, то там верховенство имеет международный договор, — объяснил Арефьев.

Парламентарий привел в пример договоры об избегании двойного налогообложения. По его словам, такие договоры, в которых Россия отказалась от своей доли налогов, были подписаны с 82 странами.

Теперь расторжение в одностороннем порядке этих договоров... Мы выиграть не сможем, так как международный договор выше, 15-я статья работает, — констатировал депутат.

В октябре председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев в ходе выступления на XII Международном юридическом форуме стран АТР сообщил, что в первом полугодии 2023 года иностранцы выиграли 93% экономических споров в судах РФ. По словам Лебедева, общее количество споров, выигранных иностранными лицами, составило 9900 дел.

После принятия поправок в 2020 году в Конституции РФ было закреплено верховенство российского законодательства над международным. Согласно поправкам, Конституционный суд РФ может не исполнять решения международных органов, если они противоречат Основному закону страны.