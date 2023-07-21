В Госдуме объяснили необходимость повышения призывного возраста Депутат Соболев: в России необходимо улучшать мобилизационный ресурс

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Повышение призывного возраста в России необходимо для улучшения мобилизационного ресурса в столь сложное время, заявил NEWS.ru генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он также призвал увеличить число военных кафедр в университетах, чтобы люди имели возможность, не отрываясь от учебы, получить военно-учетную специальность.

Сейчас, когда мобилизационные ресурсы востребованы и при восполнении потерь нужны люди, граждане должны получить военно-учетную специальность, прежде всего в военных частях. Мы видим, что обстановка нагнетается, представьте, если все НАТО будет с нами воевать, и мы должны быть к этому готовы, — считает депутат.

Соболев отметил, что новый закон направлен на тех людей, которые в свое время уклонились от службы и были отправлены в запас.

Неясно, что они там будут делать, когда вся наша армия сейчас воюет на сложной технике. Граждане же не пушечное мясо, они должны быть грамотными и обученными. Тогда это будет действительно боеспособная часть, и мы будем не только в обороне находиться, но планировать и проводить наступательную операцию, — рассказал Соболев.

До этого глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет. По его словам, новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года, они заработают с весеннего призыва в 2024 году.