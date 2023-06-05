В Госдуме назвали условия для разворота отношений России и США Депутат ГД Чепа назвал экономический кризис в США шансом на изменение отношений с РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Разворот отношений Москвы и Вашингтона возможен по политическим причинам или из-за серьезного экономического кризиса в США, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, последние заявления кандидатов в президенты США от Республиканской партии о союзе с РФ являются результатом внутренней борьбы. Депутат считает, что действующий американский лидер Джо Байден не даст республиканцам прийти к власти и изменить политику Белого дома.

Разворот отношений Москвы и Вашингтона могут вызвать либо политические моменты, либо серьезный экономический кризис в США. А так развернутую политику Белого дома сейчас повернуть невозможно. Они всячески не допускают возможности мирных переговоров и развивают эскалацию напряжения. Я думаю, что во многом заявления республиканцев являются их внутренней борьбой, но, к сожалению, сегодня Байден с командой не даст США развернуться от проводимой политики, — заявил Чепа.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо пойти на серьезные уступки России. В частности, политик предложил согласиться на замораживание действующих линий контроля в соглашении и не допускать Украину в НАТО. При этом Рамасвами считает, что в обмен на эти уступки Москва должна выйти из военного соглашения с Пекином.