В Госдуме назвали условие для проведения новой частичной мобилизации Гурулев: новая частичная мобилизация возможна при увеличении оборотов промышленности в России

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Проведение второй волны частичной мобилизации возможно при увеличении оборотов промышленности в России, рассказал URA.RU член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его словам, на данный момент промышленность в состоянии обеспечить ту группу военных, которые находятся в зоне проведения спецоперации.

Сегодня основной дорогой идем, это набор военнослужащих по контракту. На сегодняшний день уже набрано примерно 150 тысяч человек — это данные на неделю назад, — сказал Гурулев.

Депутат добавил, что сейчас главной задачей является набор контрактников.

Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет. По его словам, новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года, они заработают с весеннего призыва в 2024 году. В первом чтении законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с 18 лет до 21 года.

Кроме того, Госдума одобрила поправки, предусматривающие повышение предельного возраста пребывания в запасе для граждан, которые имеют воинские звания. Срок пребывания в запасе возрастет для них на пять лет.