В Госдуме назвали причину атак Украины на приграничные территории России

Солдат вооруженных сил Украины / Фото Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

Украина атакует приграничные с Россией территории, чтобы показать своё присутствие и запугать мирное население, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. По его словам, если Киев продолжит подобные провокации, Москва будет вынуждена нанести военный удар по центру принятия решений, пишет «360».

Основная задача атак Украины на приграничных территориях РФ — это попытка напугать прежде всего мирное население. Они ведут себя как абсолютные глупцы. Такой подход мы не приемлем. Если это будет продолжаться, ударим всеми своими возможностями по центру принятия решений, по коммуникационным сооружениям которые есть, — подчеркнул Чернышов.

По его словам, за последние несколько недель ФСБ предотвратила несколько готовящихся терактов в российских регионах. Чернышов считает, что целью подобных атак является запугивание России. Политик подчеркнул: РФ должна жёстко отвечать на все подобные провокации и наносить удары по военной инфраструктуре и складам вооружений.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что спецоперация на Украине проводится с целью разгрома плацдарма неонацизма, созданного в стране Западом. Украина насыщена оружием и представляет угрозу для России.