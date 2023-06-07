В ГД рассказали, на какие выплаты рассчитывать жителям у границы с Украиной Депутат Останина: жителям приграничных территорий могут выплачивать прожиточный минимум

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Местные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке

Жителям приграничных территорий с Украиной может выплачиваться средний прожиточный минимум по региону, заявила NEWS.ru председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она также добавила, что на данный момент выплаты осуществляют местные власти из собственных источников, а определять размер помощи должно правительство.

Сумму финансовой помощи определяет правительство. Сегодня из каких-то источников деньги находит губернатор, однако региональная казна не бесконечна. Мы можем хотя бы выплачивать средний прожиточный минимум по региону или посмотреть среднюю заработную плату, — рассказала Останина.

Сегодня утром приграничный город Шебекино накрыли из РСЗО «Град». Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, после чего обстрел продолжился. После этого в Сети появились кадры, как указано, территории горящей промзоны.

Также в Белгородской области на этой неделе продолжались столкновения с диверсионными разведывательными группами (ДРГ) ВСУ. Особенное внимание было приковано к Новой Таволжанке — селу в двух километрах от границы Украины, где 4 июня шли бои с ДРГ. Специальный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги отправился в закрытый поселок, чтобы поговорить с местными жителями и выяснить, почему они не покинули город и что происходит там сейчас.