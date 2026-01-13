Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 18:57

В Госдуме оценили главного врача больницы, где погибли младенцы

Депутат Башанкаев назвал главврача больницы Новокузнецка грамотным специалистом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, в родильном доме которой погибли девять новорожденных детей, является опытным и известным специалистом, заявил в программе «Соловьев Live» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья хирург Бадма Башанкаев. По его мнению, прежде чем делать выводы, необходимо дождаться окончательного решения правоохранительных органов.

Я скажу так, что главный врач, который возглавлял этот перинатальный центр, очень опытный и очень именитый. <…> Он именитый анестезиолог, реаниматолог. Он очень грамотный специалист. И то, что произошло, конечно, вызывает у меня дополнительные вопросы, потому что что-то пошло не так, надо разобраться, — сказал Башанкаев.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал провести тщательную проверку всех медицинских учреждений после массовой гибели младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке. Он сравнил произошедшее со Средневековьем. Нилов подчеркнул, что важно установить причину произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

