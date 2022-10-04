В ГД заявили о необходимости смены социально-экономической системы России Депутат ГД Новиков: в России необходимо полностью изменить социально-экономическую систему

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В России необходимо полностью изменить социально-экономическую систему в условиях нынешних реалий, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, отвечать на вызовы, в том числе со стороны Запада, нужно, в первую очередь наращивая свои экономические возможности.

По-настоящему на это хамство можно отвечать, только кардинальным образом наращивая свои экономические возможности. В то же время наращивать свои экономические возможности можно, полностью поменяв ту социально-экономическую модель, в рамках которой развивается Россия, — сказал Новиков.

По его мнению, нужно начать общественную дискуссию по вопросу экономического развития РФ. При этом парламентарий подчеркнул, что спецоперация на Украине не может быть отговоркой, поскольку будет возникать все больше и больше вызовов перед государством.

Крайне важно сейчас быстро, срочно, оперативно и грамотно менять социально-экономическую систему России. И тогда мы будем сильнее и гораздо устойчивее себя чувствовать на фоне любых вызовов, — заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил NEWS.ru, что возвращение советского опыта стратегического планирования является единственным способом восстановления российской экономики. По его мнению, это окажет положительное влияние на развитие малого и среднего бизнеса, позволит вовлечь его в компенсационные связи инновационных предприятий в области современных разработок и создать более стабильные условия для остальной сферы услуг.