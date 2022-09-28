В Госдуме назвали единственную модель восстановления экономики России Депутат Госдумы Гаврилов призвал вернуться к советскому опыту стратегического планирования в экономике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возвращение советского опыта стратегического планирования является единственным способом восстановления российской экономики, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его мнению, это окажет положительное влияние на развитие малого и среднего бизнеса, позволит вовлечь его в компенсационные связи инновационных предприятий в области современных разработок и создать более стабильные условия для остальной сферы услуг.

Безусловно, переход на новую модель государственного участия в экономике — это требование времени. Модель, предусматривающую выход экономики на восстановление и увеличение темпов роста. Мы можем использовать уникальный опыт советского планирования, труды советских экономистов-математиков для развития, моделирования народнохозяйственных процессов прогнозирования и планирования, — заявил Гаврилов.

По его словам, нынешние экономические прогнозы не увязаны с реалиями макроэкономических процессов, поэтому очевидно, что государство должно определять для стратегических отраслей планы в натуральных показателях, формировать механизмы ответственности за их исполнение и мотивировать предприятия, а также кредиторов.

Кроме того, по мнению Гаврилова, необходимо решать вопросы гарантированного спроса и объемов межотраслевых потоков. При разработке межотраслевых балансов для повышения точности прогнозирования и планирования народнохозяйственных процессов следует использовать современный потенциал цифровизации, считает депутат.

Ранее глава Счетной палаты Алексея Кудрин заявил, что экономика в России, несмотря на текущую ситуацию в мире, остается рыночной с частным сектором. Он подчеркнул, что к плановой экономике возвращаться нельзя.

До этого экс-министр финансов рассказал, что правительству нужно еще два-три месяца на создание стратегии новой экономики. Принимаемые оперативные меры он назвал адекватными.