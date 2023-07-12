В ГД заявили, что «Вагнера» передали МО техники более чем на одну дивизию Генерал Соболев: техники ЧВК «Вагнер» хватит на более чем одну дивизию ВС РФ

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что передаваемой Минобороны военной техники ЧВК «Вагнер» хватит, чтобы полностью укомплектовать более одной дивизии Вооруженных сил РФ. Член комитета ГД по обороне считает, что передача бронетехники «музыкантов» регулярным войскам в целом способствует сохранению стабильности в России.

Техника от группы «Вагнер» передается в Министерство обороны, где она и должна быть. Техника будет поставлена на вооружение формируемых частей и соединений, которые должны способствовать усилению наших вооруженных сил. Например, сейчас формируются 25-й и 40-й армейские корпуса. Учитывая, что в состав «Вагнера» входило более 25 тысяч человек, можно рассчитывать на полную комплектацию техникой и вооружением больше, чем одной дивизии, — заявил Соболев.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ завершают прием военной техники от подразделений ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что регулярной армии переданы более двух тысяч единиц техники, в том числе сотни единиц тяжелого вооружения, включая танки Т-90, Т-80 и Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт» и «Тюльпан», гаубицы, противотанковые орудия, минометные комплексы, бронетранспортеры, бронированные тягачи, автомобильная техника и стрелковое оружие. При этом в МО заявили, что десятки единиц переданной техники прежде ни разу не применялись в боевых условиях.