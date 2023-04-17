В ГД предложили усыплять бродячих собак после трагедии в Оренбурге Депутат ГД Марков предложил усыплять бродячих собак после трагедии в Оренбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стерилизация агрессивных животных не имеет никакого смысла, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Евгений Марков. По его словам, десятилетний опыт, в том числе ситуация в Оренбурге, где загрызли ребенка, указывают на такое положение дел, поэтому бездомных зверей следует усыплять.

Множество ситуаций, как в Оренбурге, наблюдается с завидной регулярностью, поэтому я не вижу смысла в отношении агрессивных животных вообще заниматься стерилизацией. То же касается и структур, они не нужны. Нам следует изменить муниципалитет, «донастроить», так сказать, в зависимости от ситуации и в конкретном субъекте, — сказал Марков.

Депутат выразил уверенность, что, если бездомных животных не забрали в добрые руки, то они подлежат эвтаназии, как, по словам парламентария, это делается во всем мире. Марков считает, что российское общество ввели в глубокое заблуждение, что люди должны проявлять максимальный гуманизм именно к животным и что их должны всячески оберегать, сохранять.

Марков подчеркнул, что придерживается другого мнения на этот счет. Депутат заявил, что много россиян тратят свое время и деньги на волонтерство, но большое количество населенных пунктов с этой проблемой не справляются из-за отсутствия средств.

16 апреля стая псов загрызла ребенка я неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга. Мальчик скончался на месте от полученных травм.

По словам местной жительницы Олеси, собаки и ранее нападали на детей в этом районе, но власти не предпринимали никаких действий, чтобы обеспечить безопасность на улицах. Женщина рассказала, как 7 марта бродячие псы разодрали ноги ее дочери, когда та играла на улице в снежки.