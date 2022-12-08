В ГД заинтересовались идеей Кадырова сделать материнство профессией Депутат Бессараб предложила рассмотреть идею Кадырова сделать многодетное материнство профессией

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Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о приравнивании воспитания пятерых и более детей к работающим гражданам в части социальных гарантий стоит рассмотреть, заявила Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она привела пример — период ухода за десятью детьми может составлять более 15 лет, а именно этот срок требуется для трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Парламентарий подчеркнула, что подобных семей в России немного и создание такой меры поддержки могло бы увеличить их количество.

Я думаю, что это стоит рассмотреть. Тем более таких семей сегодня у нас не так много, а значит, мы нуждаемся в том, чтобы их стало больше <...> Поскольку действительно, когда женщина воспитывает, к примеру, десять детей, период ухода за ребенком может накопиться более 15 лет. А это срок, который сегодня требуется для трудового стажа, — заявила Бессараб.

При этом депутат отметила, что предложенные Кадыровым меры поддержки многодетных матерей не вписываются в текущую пенсионную систему, которая предполагает накопление стажа и пенсионных баллов для получения выплат. Однако она уточнила, что социальная пенсия доступна даже тем, кто совсем не работал или получал низкую зарплату. Поэтому матерей не следует приравнивать к работающим гражданам — для них имеет смысл ввести отдельные социальный выплаты, считает Бессараб.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее предложил приравнять многодетное материнство к полноценной профессии. Он пояснил: согласно его инициативе, воспитывающие пять и более детей женщины будут получать ежемесячные выплаты и пособия от государства в объеме средней зарплаты по стране. Чеченский глава подчеркнул, что многим матерям трудно совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей. По словам Кадырова, именно женщины «задают тренд» на создание больших семей, поддержание традиционных ценностей, а также улучшают демографические показатели.