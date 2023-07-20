Штраф за неявку в военкомат предложили увеличить в сто раз В Госдуме предложили увеличить штраф за неявку в военкомат до 50 тысяч рублей

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Комитет Госдумы по госстроительству подготовил и одобрил ко второму чтению поправки в законодательство, согласно которым россиян будут штрафовать за несообщение новых данных в военкомат, сообщает РИА Новости. Сумма штрафа будет составлять от 10 до 20 тысяч рублей, тогда как ранее она не превышала трех тысяч рублей. При этом штраф за неявку в военкомат увеличат в 100 раз.

Наказывать гражданина будут в том случае, если он не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, места учебы, работы или должности, переезде или выезде за пределы страны на срок более шести месяцев.

До 25 тысяч рублей вырастут штрафы за уклонение от медицинского обследования и умышленные порчу или утрату документов воинского учета. Неявка без уважительной причины в военкомат по повестке будет грозить штрафом от 40 до 50 тысяч рублей.

За отказ от поставки техники на сборные пункты в соответствии с планами мобилизации должностные лица будут вынуждены платить штраф до 80 тысяч рублей, а юридические — до 500 тысяч рублей.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что уже к осеннему призыву в России может заработать единый реестр военнообязанных. Сам призыв стартует 1 октября.