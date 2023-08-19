В ГД просят возбудить дело из-за свиньи с рисунком серпа и молота в Хакасии Депутат ГД Афонин просит возбудить дело из-за свиньи с серпом и молотом на брюхе

Фото: Rolf Schulten/imageBROKER.com/Global Look Press

Появление свиньи с нарисованными на брюхе серпом и молотом возле здания правительства Хакасии требует уголовного разбирательства, считает депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин. В беседе с РИА Новости он заявил, что намерен обратиться в Следственный комитет с требованием возбудить дело по статьям о реабилитации нацизма и жестоком обращении с животным.

Вчера в Хакасии противники действующего губернатора Валентина Коновалова провели вопиющую, провокационную акцию, выпустив около здания регионального правительства свинью, на которой нарисован серп и молот. <...> Считаю такие провокационные действия недопустимыми. <...> За глумление над символикой, изображенной на Знамени Победы. <...> Так технологи пытаются бороться со своим оппонентом, при этом кроме возмущения жителей региона они ничего не добились, — сказал депутат Госдумы.

Он заявил, что также подготовит запрос в полицию с требованием установить организаторов акции со свиньей, а также выяснить, кто и как привез животное в центр города.

Свинью с серпом и молотом на брюхе обнаружили накануне у здания правительства Хакасии. Позже лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ходе выступления на форуме «Территория смыслов» заявил, что администрация президента пообещала привести предвыборную кампанию в Хакасии «в порядок».

Ранее первый зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что блогера Анастасию Ивлееву следует наказать за предложение съесть морскую свинку в эфире YouТube-шоу «AgentShow DACHA». По словам парламентария, она пропагандирует жестокое обращение с животными.