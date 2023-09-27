В ГД предложили учить школьников делать окопные свечи и маскировочные сети Депутат Миронов предложил научить школьников делать полезные вещи для воинов СВО

Фото: Alexander Legky, Alexander Legky/Global Look Press

В российские школы необходимо добавить урок «Важные дела», считает лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, на этой дисциплине обучающиеся могут делать маскировочные сети, окопные свечи и другие полезные вещи для участников спецоперации, передает «ДумаТВ».

С 2022 года в школах проводятся занятия «Разговоры о важном». Мы предлагаем сделать еще и «Важные дела». Почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети, почему бы не начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для наших воинов СВО, — заявил Миронов.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил ввести в школьную программу предметы, связанные с конструированием беспилотников и управлением ими. По его словам, в стране существует запрос на соответствующих специалистов, а интерес к дронам и другим подобным аппаратам возникает еще в раннем возрасте. Он напомнил о периоде 1920-1930-х годов, когда будущие авиаконструкторы постигали авиационную науку, будучи школьниками.

В российских колледжах тем временем уже начали готовить операторов авиационных систем. Эта специальность вошла в новый перечень профессий, на которые обучают преимущественно в вузах.