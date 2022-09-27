В ГД предложили ставить на учет в СК пациентов из психдиспансера Депутат Останина предложила ставить на учет в Следственный комитет пациентов из психдиспансера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состоявший на учете в психоневрологическом диспансере пациент должен находиться на отдельном учете в Следственном комитете России, с подобной инициативой в беседе с NEWS.ru выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Так она отреагировала на предложение депутата Госдумы Константина Затулина провести консультации по вопросу о восстановлении в стране смертной казни после трагедии в Ижевске. По ее мнению, это не своевременный вопрос, поскольку сейчас люди и так напуганы, а чтобы возвращаться к идее смертной казни, нужно обеспечить защиту граждан.

Человек, который состоял на учете в психдиспансере, должен на отдельном учете состоять и в Следственном комитете, и прокуратура должна об этом знать. Если в многомиллионной Москве кого-то с нацисткой символикой можно не видеть, а в большом городе Ижевске специфику этого человека все знали, что он увлечен был социальными сетями, — сказала Останина.

Депутат считает предложение Затулина преждевременным. По словам Останиной, в нынешней ситуации нужно искать все возможные методы, чтобы успокаивать людей, а не накалять обстановку.

У нас народ и так напуган, это не своевременное предложение. Половина людей в депресняке пребывает, куда еще? Давайте обеспечим нашим гражданам нормальные возможности, душевно успокоим, чтобы мы достойно закончили специальную военную операцию, — заявила Останина.

26 сентября в полицию Ижевска поступил звонок о стрельбе в школе № 88. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям и учителям из огнестрельного оружия. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Нападавший убил 17 человек, среди которых 11 детей. После нападения мужчина покончил с собой. Позже Затулин предложил установить высшую меру наказания по приговору суда для организаторов терактов в школах, детсадах, больницах и университетах.