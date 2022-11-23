В ГД ответили на признание России государством — спонсором терроризма Депутат ГД Слуцкий: резолюция ЕП направлена на дальнейшую демонизацию России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Резолюция Европарламента, где России упоминается как «страна — спонсор терроризма — дымовая завеса для реабилитации военных преступлений режима Зеленского, заявил в беседе с NEWS.ru председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, сам Европарламент является непосредственным политическим спонсором «террористической и укрофашисткой хунты на Украине».

Парламентарий обратил внимание на то, что резолюция была принята вскоре после того, как по всем западным СМИ прокатилась волна публикаций о расстреле безоружных российских военнопленных.

Никакой юридической силы очередной русофобский опус ЕП не имеет, его основная задача — не допустить снижения градуса демонизации России, не дать правде о националистической сути властей в Киеве прорваться сквозь цензуру европейской власти, — сказал Слуцкий.

Ранее резолюцию прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он отметил, что обвинения в адрес России поданы как будто в кривом зеркале. Кроме того, политик уличил ЕП в лицемерии из-за отсутствия реакции на расстрел российских военнопленных, а также заподозрил в намерении продолжить беспредел на международном уровне.