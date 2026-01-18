В ГД ответили, что поможет защитить права пострадавших на зимних катках

Ужесточение правил работы зимних катков поможет защитить права пострадавших во время катания, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Каплан Панеш. Он отметил, что для посетителя действует общий принцип возмещения вреда по статье 1064 ГК РФ, для организатора работает обязанность оказывать услугу, безопасную для жизни и здоровья потребителя, по статье 7 закона о защите прав потребителей. Однако в реальности нарушения практически не фиксируются.

На месте происшествия почти никто ничего не фиксирует, видеозаписи часто не сохраняются, отсутствуют схемы движения по льду, посетителям не известен предел заполняемости. Если говорить о необходимости ужесточения мер, оно должно включать следующие элементы: для массового катания необходимы четкие требования к организации потоков на льду, выделенные зоны для новичков, ограничение числа людей в зависимости от площади, дежурный на льду, ведение журнала травм и оформление каждого инцидента, регламент хранения записей с камер, запрет на опасные маневры и превышение скорости в общих зонах. Это создаст основу для требований пострадавших, установит критерии для проверяющих и определит обязанности для администрации, которые можно будет контролировать, ― объяснил Панеш.

Парламентарий добавил, что за нарушение таких требований уместна административная ответственность для организатора как за ненадлежащее оказание услуги, а для посетителя как за грубое нарушение установленных правил поведения на льду, включая штрафы и запрет посещения на срок. Отдельная тема для тяжких случаев связана со статьей 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, когда вред наступил из-за отсутствия контроля, перегруза катка или игнорирования очевидных рисков, пояснил он.

В этой же категории находится статья 293 УК РФ о халатности, когда ущерб возникает не из-за активных действий, а вследствие систематического бездействия ответственных лиц. Нехватка контроля за состоянием льда, отсутствие дежурного персонала и игнорирование фиксации происшествий во время массового катания могут рассматриваться как невыполнение служебных обязанностей. Если такое бездействие приводит к серьезным травмам, вопрос о привлечении к ответственности выходит за рамки обычного инцидента и становится уголовно-правовым. Дополнительно стоит рассмотреть возможность страхования ответственности организаторов массовых катаний, которое обеспечивало бы выплаты на лечение и реабилитацию пострадавших без длительных разбирательств о вине, при этом сохраняя право на регресс к виновному лицу, ― резюмировал Панеш.

Ранее в Татарстане девушке разрезало руку лезвием конька во время столкновения с другим посетителем на катке. Пострадавшая Эмилия рассказала, что на месте ей не оказали помощь, а виновник даже не извинился.