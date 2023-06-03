В ФСБ назвали Украину плацдармом Запада для войны с Россией Бортников назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Бортников

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией и подрывной работы против Белоруссии. По его словам, которые приводят «Известия», коллективный Запад не останавливаясь отправляет на украинскую территорию наемников.

Руководитель ФСБ на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что «террористическую деятельность вооруженных формирований» координируют в НАТО.

Бортников указал на попытки США и их союзников втянуть в конфликт Молдавию. Он также напомнил, что у границ Союзного государства НАТО постоянно устраивает свои учения. Глава ФСБ считает, что попытки атаковать объекты ядерной энергетики и топливно-энергетического комплекса являются серьезной угрозой. Бортников добавил, что Вашингтон и Лондон работают над разобщением стран СНГ.

Ранее Александр Бортников заявил, что Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте. Кроме того, западные страны подстрекают Кишинев к силовой зачистке Приднестровья и Гагаузии, сказал он.