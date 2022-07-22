В «Единой России» опровергли перенос единого дня голосования на весну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о переносе единого дня голосования с осени на весну не обсуждается, заявил ТАСС замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин. По его словам, выборы будут по-прежнему проходить в сентябре.

Этот вопрос не обсуждается, никакого переноса не планируется, — сказал Вяткин.

Сегодня днем глава комитета Госдумы РФ по труду Ярослав Нилов предложил перенести единый день голосования на весну. Член фракции ЛДПР также согласился с призывом спикера парламента Вячеслава Володина сократить отпуск депутатов до минимума. Он отметил, что «у политиков отпусков не бывает». По словам Володина, необходимо брать пример с президента России Владимира Путина, который «всегда на работе».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае указывал, что власти не принимали никаких решений относительно переноса на год выборов, запланированных на осень 2022 года. Так он прокомментировал предложение сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова отменить выборы в единый день голосования на время спецоперации.